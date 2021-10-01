



عقدت إدارة نادي برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، اجتماعًا بعد الخسارة أمام بنفيكا، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





تفاصيل اجتماع إدارة برشلونة بخصوص مستقبل كومان





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لابورتا بالثلاثي رافا يوستي وماتيو أليماني وإنريك ماسيب، في غرفة فور عودة البعثة، من أجل تحليل ما يجب فعله مع كومان وكيفية إدارة الموقف.





وأكدت أن الإدارة تأمل في أن يحدث شيء ما مع كومان، لكن السؤال الذي يطرحه الجميع الآن، هل سيواصل كومان البقاء في منصبه خلال مواجهة أتلتيكو مدريد السبت المقبل أم لا؟.



