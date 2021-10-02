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موجز البرلمان| رفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء.. وإحالة 8 قررارت جمهورية
السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:31 م
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.
وتسعترض بوابة "الفجر" الإخبارية، أهم وأبرز تلك الأنباء في نشرة " موجز البرلمان" في التالي:
مجلس النواب: الرئيس السيسي حفظ هيبة الدولة وحقق الوحدة الوطنية
بعث مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
النواب يحيل 8 قررارت جمهورية بشان الموافقة على الاتفاقيات الدولية للجنة التشريعية
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
"النواب" يحسم موقفه من رفع الحصانة عن أحد الأعضاء
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، طلب رفع حصانة عن أحد النواب، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الإفتتاحية للمجلس بدور الإنعقاد الثانى للمجلس بالفصل التشريعى الثانى.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
رئيس "النواب" يدعو الأعضاء لتعديل رغبات الانضمام للجان النوعية
دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، الأعضاء لتعديل رغباتهم للانضمام للجان النوعية الـ25، وذلك بحسب المادة 39 من لائحة مجلس النواب التى تنص على أن.. لمتابعة القراءة اضغط هنا.
رئيس البرلمان يمهل الأحزب يوما لإرسال أسماء رؤساء الهيئات
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، إن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت هيئة المكتب تعديل مواعيد عقد الجلسات واتفقت هيئة المكتب على تحديد مواعيد الانعقاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ويكون تحديدها مواعيد انعقادها بعد موافقة المجلس.. لمتابعة القراءة اضغط هنا.
برلمانية تتقدم بمشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات
أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن تقديمها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، جاء ذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.. لمتابعة القراءة اضغط هنا.
مجلس النواب: الرئيس السيسي حفظ هيبة الدولة وحقق الوحدة الوطنية
بعث مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
النواب يحيل 8 قررارت جمهورية بشان الموافقة على الاتفاقيات الدولية للجنة التشريعية
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
"النواب" يحسم موقفه من رفع الحصانة عن أحد الأعضاء
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، طلب رفع حصانة عن أحد النواب، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الإفتتاحية للمجلس بدور الإنعقاد الثانى للمجلس بالفصل التشريعى الثانى.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
رئيس "النواب" يدعو الأعضاء لتعديل رغبات الانضمام للجان النوعية
دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، الأعضاء لتعديل رغباتهم للانضمام للجان النوعية الـ25، وذلك بحسب المادة 39 من لائحة مجلس النواب التى تنص على أن.. لمتابعة القراءة اضغط هنا.
رئيس البرلمان يمهل الأحزب يوما لإرسال أسماء رؤساء الهيئات
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، إن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت هيئة المكتب تعديل مواعيد عقد الجلسات واتفقت هيئة المكتب على تحديد مواعيد الانعقاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ويكون تحديدها مواعيد انعقادها بعد موافقة المجلس.. لمتابعة القراءة اضغط هنا.
برلمانية تتقدم بمشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات
أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن تقديمها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، جاء ذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.. لمتابعة القراءة اضغط هنا.