Advertisements

موجز البرلمان| رفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء.. وإحالة 8 قررارت جمهورية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:31 م
موجز البرلمان
موجز البرلمان
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.

وتسعترض بوابة "الفجر" الإخبارية، أهم وأبرز تلك الأنباء في نشرة " موجز البرلمان" في التالي:

مجلس النواب: الرئيس السيسي حفظ هيبة الدولة وحقق الوحدة الوطنية

بعث مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

النواب يحيل 8 قررارت جمهورية بشان الموافقة على الاتفاقيات الدولية للجنة التشريعية

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

"النواب" يحسم موقفه من رفع الحصانة عن أحد الأعضاء

رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، طلب رفع حصانة عن أحد النواب، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الإفتتاحية للمجلس بدور الإنعقاد الثانى للمجلس بالفصل التشريعى الثانى.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

رئيس "النواب" يدعو الأعضاء لتعديل رغبات الانضمام للجان النوعية

دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، الأعضاء لتعديل رغباتهم للانضمام للجان النوعية الـ25، وذلك بحسب المادة 39 من لائحة مجلس النواب التى تنص على أن.. لمتابعة القراءة اضغط هنا.

رئيس البرلمان يمهل الأحزب يوما لإرسال أسماء رؤساء الهيئات

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، إن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت هيئة المكتب تعديل مواعيد عقد الجلسات واتفقت هيئة المكتب على تحديد مواعيد الانعقاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ويكون تحديدها مواعيد انعقادها بعد موافقة المجلس.. لمتابعة القراءة اضغط هنا.

برلمانية تتقدم بمشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن تقديمها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، جاء ذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.. لمتابعة القراءة اضغط هنا.

الكلمات المفتاحية

موجز البرلمان موجز اخبار البرلمان مجلس النواب تغليظ عقوبه الزواج الفصل التشريعي الثاني الفجر اخبار البرلمان

أخبار تهمك

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 9 دقيقة

شاهد - سواريز يحرق شباك برشلونة بالهدف الثاني (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد أتلتيكو مدريد يذل برشلونة بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أنشيلوتي يوجه رسالة نارية للاعبي ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. تكتيك كيروش وراء استبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب

منذ 41 دقيقة

ليس بوجبا.. ريال مدريد يرصد صفقة مفاجئة من مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ديمبيلي يحسم قراره النهائي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

حنفي الجبالي مرشح "دعم مصر" لرئاسة النواب

عاجل.. بدء فرز أصوات أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس مجلس 2021

عاجل| رسميا.. المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب

ننشر تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان

رئيس مجلس الدولة يهنئ المستشار حنفى جبالى لفوزه برئاسة مجلس النواب

مع انتهاء دور الانعقاد الأول.. برلمانيون: المجلس حقق إنجازات بنسبة 98%

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:01 م

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

05:48 م

مفاجأة.. تكتيك كيروش وراء استبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب

09:29 م

شاهد أتلتيكو مدريد يذل برشلونة بالهدف الأول (فيديو)

09:26 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements