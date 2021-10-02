موجز البرلمان| رفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء.. وإحالة 8 قررارت جمهورية

مجلس النواب: الرئيس السيسي حفظ هيبة الدولة وحقق الوحدة الوطنية



النواب يحيل 8 قررارت جمهورية بشان الموافقة على الاتفاقيات الدولية للجنة التشريعية



"النواب" يحسم موقفه من رفع الحصانة عن أحد الأعضاء



رئيس "النواب" يدعو الأعضاء لتعديل رغبات الانضمام للجان النوعية



رئيس البرلمان يمهل الأحزب يوما لإرسال أسماء رؤساء الهيئات



برلمانية تتقدم بمشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات



وتسعترض بوابة "الفجر" الإخبارية، أهم وأبرز تلك الأنباء في نشرة " موجز البرلمان" في التالي:بعث مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.. لمتابعة القراءةأحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية.. لمتابعة القراءةرفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، طلب رفع حصانة عن أحد النواب، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الإفتتاحية للمجلس بدور الإنعقاد الثانى للمجلس بالفصل التشريعى الثانى.. لمتابعة القراءةدعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، الأعضاء لتعديل رغباتهم للانضمام للجان النوعية الـ25، وذلك بحسب المادة 39 من لائحة مجلس النواب التى تنص على أن.. لمتابعة القراءةقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، إن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت هيئة المكتب تعديل مواعيد عقد الجلسات واتفقت هيئة المكتب على تحديد مواعيد الانعقاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ويكون تحديدها مواعيد انعقادها بعد موافقة المجلس.. لمتابعة القراءةأعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن تقديمها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، جاء ذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.. لمتابعة القراءة