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أستاذ أمراض صدرية: لا تعارض بين تلقي لقاحي كورونا والأنفلونزا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:38 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
شيماء حسن
قال عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية، إن الدراسات عالميًا أثبتت أنه لا يوجد تعارض بين تلقي لقاح كورونا والأنفلونزا الموسمية في نفس الوقت بدون أن يكون هناك فاصل بينهما.

وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن هناك فئات أكثر عرضة لخطورة الإصابة بفيروس الأنفلونزا ولذلك ينصح بتطعيمهم وهم الأطفال وكبار السن والحوامل منذ اليوم الأول للحمل أو من يخططون للحمل.

وأكد أن هذا العام ومع ظهور سلالة دلتا والتي تتشابه أعراضها كثيرًا مع أعراض البرد ولذلك ينصح أن يقوم الجميع بتلقي لقاح الأنفلونزا، مستطردًا "أنا شخصيًا أخذته وعملت فصل أسبوعين بين اللقاحين ولكن لا يوجد أي مشكلة من أخذ اللقاحين في وقت واحد وقد يصبح قريبًا التطعيمين في عبوة واحدة".

واستطرد "أهمية لقاح الأنفلونزا هذا العام للأطفال والشباب خاصة المقبلين على العام الدراسي الجديد حتى لا اضطر مع أي دور برد أن أعمل تحاليل أو مسحة ولذلك يفضل أن يتم أخذ اللقاح بداية من النصف الأخير من شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر".

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية، أن فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية غير موجود الآن وذلك بعد القيام بتتبع جيني بسبب التغييرات والتحولات والطفرات الكثيرة التي حدثت في الفيروس، لافتًا إلى أن التحورات التي حدثت في الموجة الحالية أضعاف التي كانت موجودة في الموجة الثالثة.

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