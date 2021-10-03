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"مهندسين القاهرة" تكرم حملة الماجستير والدكتوراه والخريجين الجدد

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:26 ص
المكرمون
المكرمون
آيات عامر
كرّم المهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسين القاهرة الفرعية، الخريجين الجدد من طلبة كليات الهندسة وكذلك تكريم حملة الماجستير والدكتواره لعام 2019 والحاصلين علي اعلي الدرجات، وذلك بحضور المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة العامة والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد.
الوقوف دقيقة حداد
في بداية الحفل تم الوقوف دقيقة حداد علي روح المهندس عادل ربوح رئيس نقابة مهندسي الوادي الجديد
وأكد المهندس هشام ابوسنة أن الفقيد الغالي كان قامة كبيرة في الحقل الهندسي والعمل النقابي.

ثم رحب بالحضور من أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة علي رأسهم المهندسة زينب عفيفي "أم المهندسين" وأشار أن نقابة مهندسي القاهرة تسعد بتكريم أبنائها من المتفوقين علميا والحاصلين علي أعلي الدرجات سواء من الخريجين أو من حملة الماجستير والدكتواره، لافتا إلي أن أسر المتفوقين هم من يستحقوا الشكر والتقدير لمساندتهم لأبنائهم، حتي وصلوا إلى هذا اليوم.

وشدد أبوسنة على الطلبة الخريجين ضرورة استكمال طريق التفوق والنجاح مؤكدا أن شباب الخريجين اليوم هم مستقبل مصر وبناة الجمهورية الجديدة ومستقبلها الواعد.

وطالب أبوسنة الخريجين الجدد بضرورة مشاركتهم في أنشطة النقابة ولجانها المختلفة كما طالب حملة الماجستير والدكتوراه بضرورة المشاركة أيضا لنقل خبراتهم لزملائهم المهندسين.

من جانبه هنا المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة المكرمين، وأسرهم، لافتا إلى أن نقابة المهندسين تضم اكثر من 800 ألف عضو ونسعد بانضمامكم للنقابة وننتظر مشاركتكم معنا.
ملف الرعاية الصحية
وأضاف أن مجلس النقابة الحالي عمل على عدة ملفات هامة منها ملف الرعاية الصحية والتي تخدم آلاف المهندسين وأسرهم وطورنا هذه الخدمة الهامة وقمنا بعمل التحول الرقمي للمنظومة الطبية بالنقابة كذلك يعمل مجلس النقابة الحالي علي ملف الاستثمار والاستغلال الأمثل لأصول النقابة مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمهندسين وزويهم.

ودعا عبدالعظيم المكرمين لحضور الندوات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية التي تعقدها النقابة.

"مهندسين القاهرة" تكرم حملة الماجستير والدكتوراه والخريجين الجدد
"مهندسين القاهرة" تكرم حملة الماجستير والدكتوراه والخريجين الجدد
"مهندسين القاهرة" تكرم حملة الماجستير والدكتوراه والخريجين الجدد
"مهندسين القاهرة" تكرم حملة الماجستير والدكتوراه والخريجين الجدد
"مهندسين القاهرة" تكرم حملة الماجستير والدكتوراه والخريجين الجدد
"مهندسين القاهرة" تكرم حملة الماجستير والدكتوراه والخريجين الجدد
"مهندسين القاهرة" تكرم حملة الماجستير والدكتوراه والخريجين الجدد
"مهندسين القاهرة" تكرم حملة الماجستير والدكتوراه والخريجين الجدد

الكلمات المفتاحية

نقابة المهندسين مهندسين القاهرة تكريم

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