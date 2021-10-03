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وزير التعليم يوضح طريقة التعامل مع المدارس حال اكتشاف إصابات كورونا (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:31 م
طارق شوقي
طارق شوقي
داليا الحسين
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر تخفيض مدة إغلاق الفصول حال اكتشاف إصابات كورونا للتراوح ما بين 10 إلى 14 يوما، بدلا من 28 يوما، وفقا لتقديرات الأبحاث العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الطلاب على رأس خطة الدولة للتطعيم ضد كورونا، متابعا: "الطلاب خسروا كثيرا بسبب عدم الحضور، ومن الصعب التعويض خاصة بالنسبة لصغار السن، ما تفرحش أن ابنك نجح وهو قاعد في البيت".

ونفى الدكتور طارق شوقي حدوث، أي تغيير في مناهج الصف الرابع الابتدائي قائلا:"دي جديدة لانج، وأتمنى عدم تناول السوشيال ميديا لقضايا علمية".

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