بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الانتقالات الصيفية الحالية عدد كبير من اللاعبين، في ظل تكدس القائمة الحمراء بعدد كبير من اللاعبين.

وفضلت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رحيل أكثر من لاعب من أجل الحصول على فرصة المشاركة خارج القلعة الحمراء بدلًا من البقاء دون الحصول على فرصة المشاركة لصعوبة المشاركة مع وجود عدد كبير من اللاعبين في نفس مراكزهم.

كما وافقت إدارة المارد الأحمر على رحيل اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق الأحمر على سبيل البيع النهائي أو فسخ التعاقد أو الانتقال الحر بعد رفع اسمهم من قائمة الفريق الأحمر.

ورحل 15 لاعبًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منهم لاعبان رحيل نهائي، سواء على سبيل البيع النهائي أو فسخ التعاقد وثنائي انتقال حر بعد عدم قيدهما في قائمة المارد الأحمر وأخيرا 10 لاعبين على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات من ناحية أو صعوبة مشاركتهم مع الفريق الأول من ناحية أخرى.

وجاءت أسماء الراحلين عن الأهلي في الصيف الحالي، كالتالي:

ناصر ماهر بيع نهائي إلى فيوتشر.

مصطفى البدري إعارة إلى فيوتشر.

سعد سمير إعارة إلى فيوتشر.

كريم نيدفيد إعارة إلى فيوتشر.

فارس طارق إعارة إلى فيوتشر.

محمد عبد المنعم إعارة إلى فيوتشر.

وليد مصطفى إعارة إلى غزل المحلة.

أحمد السيد إعارة إلى غزل المحلة.

والتر بواليا إعارة بنية البيع إلى مالاتيا سبور التركي.

أحمد رمضان بيكهام إعارة إلى سموحة.

فهد جمعة إعارة إلى سموحة.

شادي رضوان إعارة إلى البنك الأهلي.

مروان محسن فسخ تعاقد.

أحمد طارق سليمان انتقال حر إلى مصر المقاصة.

رمضان مصطفى انتقال حر إلى مصر المقاصة.