بديل ساسي.. الزمالك يتحرك لضم المايسترو

يبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب تدعيم مركز الوسط بالفريق الكروي الأول في الميركاتو الصيفي الجاري إلا أن أزمة القيد تعرقل المفاوضات.

الزمالك يتحرك للحصول على خدمات مجلي

كشف مصدر بالنادي الأبيض أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك توصلوا لاتفاق مع محمد مجلي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب لضمه في الموسم الجديد.

وتابع المصدر أن أزمة القيد التي تعرض لها الزمالك هي العائق، حتى الآن، في إتمام صفقة محمد مجلي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب الذي رفض كافة العروض التي حصل عليها من أجل تمثيل القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك ينتظروا رفع الإيقاف عن القيد حتى يتمكنوا من قيد الصفقات الجديدة وإبرام صفقات أخرى في الفترة المقبلة.

وأتم المصدر موضحا أن تحرك مسؤولي القلعة البيضاء لضم محمد مجلي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب يأتي بناء على طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.