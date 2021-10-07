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"صوتك مسموع" تتلقى 2005 شكاوى خلال شهر.. والتنمية: حل 78% منها

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:26 ص
ارشيفية
ارشيفية
مارينا بشارة
شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، علي أن "مبادرة صوتك مسموع" تعمل على قدم وساق منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 فى تلقي شكاوى المواطنين والرد عليها بحلول على أرض الواقع وبأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة سواء الخط الساخن أوالواتس آب أوالبريد الإلكتروني إضافة إلى صفحة الفيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها، كما قضت على العناء والجهد الذي كان يبذله المواطن في الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى لتقديم الشكوي والتزاحم أمامها والوقت الكبير في تلقي وحل الشكوى.

11 ألف رسالة منها 2005 شكاوى

وكشف شعراوي، فى بيان اليوم، عن نتائج مبادرة صوتك مسموع والتى يرعاها مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر الماضى حيث تلقت المبادرة 11 ألف رسالة منها 2005 شكاوى تم الرد منها على 1568 شكوى منها بنسبة 78% وجاري حل 437 شكوى.

شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1079 شكوى

وأوضح شعراوي أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر سبتمبر الماضى تنوعت ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1079 شكوى والإشغالات 717 شكوى ومخالفات البناء 123 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 58 شكوى والفساد 5 شكاوى إضافة إلى 23 شكوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأشار شعراوى إلى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب 9080 رسالة خلال شهر سبتمبر تضمنت 1644 شكوى، تم حل 1296 شكوى منها بنسبة 79%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 64 ألفًا و439 متابعًا، فيما بلغ عدد المشاهدات 21 ألف مشاهدة، وتلقت الصفحة 1850 رسالة من المواطنين منها 334 شكوى تم حلها بنسبة 76%، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 95 رسالة منها 27 شكوى تم حلها بنسبة 70 %، وتلقت خدمة الخط الساخن 324 اتصالًا تليفةنيًا تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

مبادرة "صوتك مسموع"

وفى السياق ذاته، قال شعراوى، إنه في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فإن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل منذ منتصف مارس 2020 وحتى الآن على تلقى شكاوي المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهى وإلتزامها بالمواعيد التى حددها القرار الوزارى 456 لسنة 2020 والخاص بالمواعيد الصيفية والشتوية لفتح وغلق المحال العامة بالمحافظات.

وأشاد شعراوى بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكافة المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادره للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

مخالفات البناء

و دعا وزير التنمية المحلية، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفسادأو أى أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات.

بالتواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.comsotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.
"صوتك مسموع" تتلقى 2005 شكاوى خلال شهر.. والتنمية: حل 78% منها
"صوتك مسموع" تتلقى 2005 شكاوى خلال شهر.. والتنمية: حل 78% منها
"صوتك مسموع" تتلقى 2005 شكاوى خلال شهر.. والتنمية: حل 78% منها
"صوتك مسموع" تتلقى 2005 شكاوى خلال شهر.. والتنمية: حل 78% منها

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محمود شعراوي مجلس الوزراء شكاوى المعلمين شكاوى القمامة شكاوي

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