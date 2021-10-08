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إقبال متوسط على انتخابات الأطباء ببني سويف (صور)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:46 م
مقر الانتخابات
مقر الانتخابات
احمد فتحي الدسوقي

شهدت انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة بني سويف، إقبالًا متوسطًا من اعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، خاصة بعد إنتهائهم من اداء صلاة الجمعة، ليتحسن إقبال الناخبين على صناديق التصويت بمقر نادي الأطباء بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف.

نقيب أطباء بني سويف
وقال الدكتور مصطفى هارون، نقيب الأطباء ببنى سويف، إن عدد من لهم حق التصويت يبلغ 3486 عضوًا، يحق لهم التصويت لإختيار 5 مرشحين من بين 14 مرشحًا بواقع "مقعدين" فوق السن، و"مقعدين" تحت السن بالنقابة الفرعية، و"مقعد واحد" بالنقابة العامة عن محافظات شمال الصعيد.

مرشحو أطباء بني سويف
ويتنافس على مقعدي "تحت السن" بالنقابة الفرعية ببني سويف 5 مرشحين، هم: محمد رجب، ومحمد هاشم، ووندى نبيل، وهبه السيد، ومدحت عبدالعزيز،

بينما يتنافس على مقعدي "فوق السن" بالنقابة الفرعية ببني سويف 6 مرشحين، هم: احمد جابر امين، واشرف سعد نعيم، وجمال ميشيل، ومحمد رمضان، ومحمد سليمان، ووليد سعيد عبدالصادق.

وأكد نقيب اطباء بني سويف، ان الانتخابات تجرى بإشراف لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد كمال رجائي، ولجنة مدنية برئاسة الدكتور ياسر عويس، مطالبًا الأطباء بالنزول للإدلاء بأصواتهم لمرشحو المحافظة بالنقابة العامة، ولهم حرية إختيار مرشحيهم بالنقابة الفرعية.

وناشد نقيب اطباء بني سويف، جموع المرشحين بالالتزام بالأخلاقيات والقواعد والأعراف التي تحكم مجتمعنا، مؤكدة أنهم التزموا بقواعد الدعايا الانتخابية، مطالبة الجميع بالتحلي بالروح الإيجابية خلال يوم الانتخابات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل ما نمر به من ظروف جائحة فيروس كورونا.
كما قدم نقيب الأطباء، الشكر لكل الأطباء وكذلك طاقم التمريض والعاملين بالمستشفيات الذين يواجهون خطر فيروس كورونا ويقفون في الصفوف الأولى دون شكوى، مطالبا الأطباء أن يكون العمل النقابي إضافة قوية ودفعة لهم حيث تقف النقابة خلفهم جميعا في كافة الظروف.

نقابة الأطباء
وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية، حول 27 محافظة، على أن تعقد الانتخابات في مقرات النقابات الفرعية، ونوادي النقابة واتحاد المهن الطبية في المحافظات المختلفة.

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نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي انتخابات الأطباء أطباء بني سويف

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