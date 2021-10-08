حبس متهم انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالمعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس مدير مزرعة بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة للنصب علي المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



وكانت البداية بتلقي قسم شرطة المعادى بلاغا من محاسب، مقيم بمحافظة الجيزة بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص إدعى بأنه "ضابط شرطة" عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها، وإتفق معه على التقابل أمام أحد النوادى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادى، وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع "مزور"، وإستلامه مبلغ مالى وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع".



وعقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادى، وحال توجهه لاستلامها تبين عدم تواجدها، واكتشف تعرضه لواقعة نصب.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (مدير مزرعة - مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملكه والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.





وضبط بحوزته (كارنيه ضابط شرطة "مزور" - مبلغ مالى - طبنجة صوت)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وأقر بقيامه باصطناع وتزوير المضبوطات بالإشتراك مع (عامليّن بمطبعة)، وبإستهدافهما أمكن ضبطهمها، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى تزوير المضبوطات (جهاز كمبيوتر – 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات)، وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.



وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.