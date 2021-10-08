Advertisements

حبس متهم انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالمعادي

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:48 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
قررت نيابة المعادي الجزئية حبس مدير مزرعة بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة للنصب علي المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة المعادى بلاغا من محاسب، مقيم بمحافظة الجيزة بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص إدعى بأنه "ضابط شرطة" عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها، وإتفق معه على التقابل أمام أحد النوادى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادى، وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع "مزور"، وإستلامه مبلغ مالى وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع".

وعقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادى، وحال توجهه لاستلامها تبين عدم تواجدها، واكتشف تعرضه لواقعة نصب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (مدير مزرعة - مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملكه والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.


وضبط بحوزته (كارنيه ضابط شرطة "مزور" - مبلغ مالى - طبنجة صوت)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وأقر بقيامه باصطناع وتزوير المضبوطات بالإشتراك مع (عامليّن بمطبعة)، وبإستهدافهما أمكن ضبطهمها، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى تزوير المضبوطات (جهاز كمبيوتر – 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات)، وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

حبس متهم انتحل صفة ضابط شرطة النصب على المواطنين المعادي

أخبار تهمك

الأرقام تنحاز لمنتخب مصر قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة الا ربع

لابورتا يصدم جماهير برشلونة بشأن كومان

منذ ساعة

ليس القيد.. الكشف عن تفاصيل فشل انتقال نجم بيراميدز للزمالك

منذ ساعة

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ أقل من ساعة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ يوم

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 18 ساعة

قائمة الأهلي في الموسم الجديد بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

"الكرة الذهبية".. بند سري في عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 5 ساعات

من سيعلق على موقعة مصر وليبيا في تصفيات المونديال؟

منذ ساعتين

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر أمام الاتحاد الليبي

منذ نصف ساعة

كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

ضابط شرطة كلمة السر.. سقوط عصابة سرقة المواطنين في الطالبية..

للنصب على المواطنين.. سقوط شخصين لانتحالهما صفتي ضابط شرطة ومستشار بالقاهرة

ضبط عاطل وأخر لقيامهم بتزوير إيصالات تحصيل رسوم بالبساتين

الداخلية تضبط 186 طربة حشيش بمطروح والإسكندرية بقيمة 1.5 مليون جنيه

ضبط عاطل انتحل صفة موظف حكومي للنصب على المواطنين بالإسكندرية

ضبط متهمين بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين بالمرج

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:30 م

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

04:04 م

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

12:30 م

صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

04:35 م

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

02:22 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements