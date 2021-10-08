بالصور.. إسلام جمال يتألق بأحدث ظهور له

شارك الفنان إسلام جمال جمهوره بصور من أحدث ظهور له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر "جمال" وهو يرتدي تيشرت باللون الليموني، وبنطلون أسود، وعلق على الصورة قائلًا:" الجمعة" وتفاعل معه الأصدقاء والجمهور.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال إسلام جمال مسلسل إلا أنا حكاية "بدون ضمان"، عدد من الفنانين أبرزهم: هنادي مهنا، إسلام جمال، هاجر أحمد، أحمد بدير، أحمد كشك، سلوى عثمان، جلا هشام، حنان سليمان، كيره الصباح، والحكاية من سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.