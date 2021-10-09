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بكلمات مليئة بالحب.. بيتر ميمي يهنئ أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:58 م
أمير كرارة وبيتر ميمي
أمير كرارة وبيتر ميمي
منار أشرف داود
حرص المخرج بيتر ميمي على تهنئة الفنان أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بنشر صورة تجمعه مع أمير كرارة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "ميمي" على الصورة قائلًا:"كل سنه وانت طيب يا باشا مصر مفتقدك".

وفي سياق آخر، يستعد المخرج بيتر ميمي لبدء تحضيرات مسلسل جديد يجمع بين نيللي كريم، عمرو سعد، ومن المقرر البدء في المسلسل عقب إنتهائه من فيلم "من أجل زيكو".

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