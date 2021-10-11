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تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد ليبيا اليوم الاثنين في تصفيات كأس العالم

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 04:30 ص
مصر
مصر
محمد الدمتناوي
يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره منتخب ليبيا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، عبدالله السعيد، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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