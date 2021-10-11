‎تعرف على أرقام مدرب برشلونة المنتظر خلفا لكومان

يقترب رونالدو كومان المدرب الحالي لفريق برشلونة من توديع بوابة النادي الإسباني، وذلك بسبب استمراره في تقديم اداء مخيب لا يليق بالقميص الكتالوني.





ويكون فريق برشلونة في مركز حرج في الترتيب بالدوري الأسباني، حيث يكون في المركز العاشر برصيد 12 نقطة، كما لم ينجح في الفوز بأي مباراة لهم بدوري أبطال أوروبا حتي الآن، وهذا آمر غير معتاد بالنسبة لعشاق الفريق الكتالوني لذلك يطالب الجماهير برحيله.





ومنذ انتشار الأخبار عن اقتراب رحيله، ظهر العديد من أسماء المدربين المتألقين، كي يكونوا خلافة كومان، ‪ويكون تشافي هو الأقرب لتولية تدريب النادي الكتالوني ‬





فما هي أرقام مدرب برشلونة المنتظر؟





من لا يعشق برشلونة ولا يعشق تشافي؟ فهو واحد من أساطير النادي الكتالوني الذي صعب تكررها مرة آخري وقدم الكثير للنادي كلاعب، فهل يتسمر في تقديم الكثير أيضًا كمدرب؟





دخل تشافي بوابة النادي الكتالوني وهو شاب وخرج كأسطورة بأرقام قياسية خاصة به، حيث لعب بقميص فريق برشلونة في 767 مباراة، نجح من خلالهم تسجيل 85 هدف.





اتجه تشافي لمهمة التدريب بعد اعتزاله كرة القدم، وقرر أن تكون التجربة الأولي له كمدرب في قطر، وتولي تدريب السد القطري منذ عام 2019 حتي الآن.





ونجح في قيادة الفريق لتحقيق خمسة ألقاب، أهمهم: كأس السوبر القطري، كأس قطر، دوري نجوم قطر.



