مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2021-2022، ظهر اليوم الثلاثاء، والذي من المقرر أن ينطلق في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، يوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، كما قررت رابطة الأندية.

ويستعرض " الفجر الرياضي" أهم مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز:

الدور الأول:

- الجولة الأولى: الأهلي ضد الإسماعيلي

- الجولة الثالثة: الأهلي ضد الزمالك

- الجولة الرابعة: الزمالك والإسماعيلي &

المصري وبيراميدز

الجولة الثامنة : الأهلي ضد بيراميدز

- الجولة التاسعة: بيراميدز ضد الإسماعيلي

-الجولة الحادية عشر: الزمالك وبيراميدز

الجولة الثالثة عشر: الأهلي والمصري

الجولة الرابعة عشر: الإسماعيلي ضد المصري "ديربي القناة"

- الجولة السادسة عشر: الزمالك والمصري

الدور الثاني:

الجولة الثامنة عشر: الأهلي ضد الإسماعيلي

الجولة العشرين: الأهلي ضد الزمالك

الجولة الحادية والعشرين: الزمالك والإسماعيلي & المصري وبيراميدز

الجولة الخامسة والعشرين: الأهلي مع بيراميدز

الجولة السادسة والعشرين: بيراميدز والاسماعيلي

الجولة الثامنة والعشرين: الزمالك ضد بيراميدز

الجولة الثلاثين: الأهلي ضد المصري

الجولة الحادية والثلاثين: المصري ضد الإسماعيلي " ديربي القناة"

الجولة الثالثة والثلاثين: الزمالك ضد المصري