1 نوفمبر المقبل .."إنكوليس " توزع كوبون نقدي بـ 2.5 جنيه للسهم

أعلنت الدولية للتأجير التمويلي –إنكوليس عن توزيع كوبون رقم 21 بواقع 2.5 جنيه للسهم الواحد وللسنة المالية المنتهية في 2021 ، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل.









وأكدت الشركة في ضرورة أن يكون نهاية الحق فى التوزيع 27 من شهر أكتوبر الجاري، وبدء تحريك الحدود السعرية فى اليوم الثاني 28 أكتوبر.





يشار إلى أن وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) على نقل احتياطي رد السندات إلى الاحتياطي العام.









وأظهرت القوائم المالية لشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 9.9 على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 16.08 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 14.63 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2021 حيث سجلت 100.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 143.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وحققت الشركة صافي ربح بلغ 74.24 مليون جنيه خلال 2020، مقابل صافي ربح بلغ 92.67 مليون جنيه خلال 2019.



