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فصل طالب 15 يوما فى القليوبية بعدما نشر صور مسيئة لمعلمه

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 04:17 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، فصل طالب نشر صور مسيئة وهو يستهزئ بمعلمه في مدرسة بهتيم التجارية بنين، وهو يقف خلف المدرس بالفصل رافعًا يده بإشارة غير لائقة، 15 يومًا رغم تقديمه اعتذارا للمدرس، وذلك وفقًا لضوابط وزارة التربية والتعليم.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى تشكيل لجنة من التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للتحقيق بالواقعة بكاملها، بجانب إرسال مذكرة للإدارة التعليمية بشبرا الخيمة، لزيادة عقوبة الطالب.

كانت صورة مسيئة لطالب بمدرسة ببهتيم التجارية بنين ببطن الجبل، قد أثارت غضبًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت الطالب في الصورة، وهو يقف خلف المدرس بالفصل رافعًا يده بالإشارة بعلامة من خلف المدرس الجالس على مقعده بالفصل، وسط ضحك الطلاب داخل الفصل. 

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وزارة التربية والتعليم تعليم القليوبية اخبار مصر اخبار القليوبية

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