قبل الافتتاح.. المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي

اكدت إدارة مهرجان الجونة إنعقاد المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الخامسة من المهرجان، والمقرر إقامته طوال الأسبوع في تمام الساعة 4 مساء، والذي يبث مباشرة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





واشارت إدارة المهرجان أن المكان الذي ينعقد به المؤتمر بعيد تمامًا عن مكان الحريق الذي نشب اليوم.





وصدر بيان من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية عن المهندس "سميح ساويرس" أكد فيه:"مهرجان الجونة السينمائي قائم كما خطط له"، والافتتاح قائم غدًا كما هو وأنه ستنتهي جميع التصليحات اليوم.







وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، انطلاق دورته الخامسة، غدا الخميس، وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، في مقدمتهم النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، رغم الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينها وانتشال التميمي مدير المهرجان، وتردد أنباء عن غياب يسرا واعتذارها عن عدم الحضور بسبب تلك الأزمة.