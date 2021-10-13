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جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري بالموسم الجديد

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:00 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد

اجريت مؤخراً قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2021 - 2022 بأحد فنادق القاهرة.

ويفتتح فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مبارياته في مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة مصر المقاصة في الجولة الأولى.

وفيما يلي نستعرض لكم مباريات فريق بيراميدز في الدوري :

الجولة الأولى| بيراميدز * المقاصة
الجولة الثانية | فاركو * بيراميدز
الجولة الثالثة | بيراميدز * الاتحاد
الجولة الرابعة | المصري * بيراميدز
الجولة الخامسة | بيراميدز * إيسترن كومباني
الجولة السادسة | انبي * بيراميدز
الجولة السابعة | بيراميدز * طلائع الجيش
الجولة الثامنة | الأهلي * بيراميدز
الجولة التاسعة | بيراميدز * الإسماعيلي
الجولة العاشرة | البنك الأهلي * بيراميدز
الجولة الحادية عشرة | بيراميدز * الزمالك
الجولة الثانية عشرة | المقاولون * بيراميدز
الجولة الثالثة عشرة | بيراميدز * غزل المحلة
الجولة الرابعة عشرة | سموحة * بيراميدز
الجولة الخامسة عشرة | بيراميدز * فيوتشر
الجولة السادسة عشرة | بيراميدز * سيراميكا
الجولة السابعة عشرة | الجونة * بيراميدز

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جونة بيراميدز في الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز

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