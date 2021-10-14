موجز البرلمان| 3 تحركات برلمانية للنواب أبرزها مصروفات المدارس





ونستعرض أهم ما جاء من أنباء في نشرة " موجز البرلمان"، في التالي:



أول تعليق لـ "صحة النواب" حول واقعه الاعتداء على صيدلانية بدعوى عدم ارتدائها الحجاب



أدانت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، واقعة الإعتداء على صيدلانية بدعوى عدم ارتدائها الحجاب، مؤكدة أن الحوادث المتواترة التي بدأت في الطفو على السطح هذه الأيام فيما يخص التشدد في فكر ملتبس ومغلوط وتنذر بخلل وقصور في سلامة المجتمع النفسية.





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أول تحرك برلماني تجاه "التعليم" بشأن شرط دفع المصروفات لتسليم الكتب للطلاب



تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، اليوم الخميس، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب بالمحافظة إلا بعد سداد المصروفات. لمتابعة القراءةتقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، اليوم الخميس، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب بالمحافظة إلا بعد سداد المصروفات.





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مقترح برلماني بإنشاء تطبيق إلكتروني لشرح كيفية الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة



تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، لإنشاء تطبيق على الهواتف المحمولة بشكل مبسط لشرح ضوابط وآلية الحصول على تمويل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والتيسيرات التى منحتها الدولة للشباب الراغب فى العمل وفى نفس الوقت التصدي لفكرة الهجرة غير الشرعية.









خاص| أول تحرك برلماني عاجل لزيادة المصروفات الدراسية



علق النائب أشرف سردينة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على واقعة مشاجرة بين طفلين على الجلوس في مقعد داخل الفصل مما أدى إلى مصرع أحدهما، عقب قيام الآخر بضربه بيده في رقبته أثناء تناوله الطعام ما أدى لاختناقه بالطعام ووفاته فور وصوله المستشفى.





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نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.