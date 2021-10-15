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في اليوم العالمي لغسل اليدين.. أستاذ مناعة يكشف مفاجأة عن ميكروبات اليد

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن جلد الإنسان يستقطب ذرات التراب، وذرة التراب الواحدة تحمل من 5 إلى 10 ميكروبات، مضيفا أن الأنف والشعر هم أكثر ما يستقطبوا التراب.

وأشار "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن أماكن الثنايا في اليد محملة بكم كبير من الميكروبات، موضحا أن الفيروسات نوعين إحداهما محاط بغشاء دهني وأخر لا يحيط به غشاء دهني، وغسيل اليد بالصابون سيتسبب في ذوبان غشاء الدهون الموجود حول الفيروس.

وأضاف الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، أن رش الكحول على اليد يقوم بنفس تأثير الغسيل بالصابون لأنه مذيب عضوي.

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