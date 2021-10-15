لهذا السبب.. تامر حسني يوجه رسالة شكر لجمهوره بمركز المنارة

وجه الفنان تامر حسني، منذ قليل رساله شكر لجمهوره بعد نجاح حفلته بمركز المنارة وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر "حسني"، صور جديدة له من حفله أمس وعلق عليها قائلا: "مليون شكرا لأعظم جماهير في الدنيا اللي شرفوني امبارح في حفلتي بالمنارة شكرا على حبكم وعلى عددكم اللى محصلش قبل كدا".





وتابع "تامر"، قائلا: "وشكرا على رقيكم ونظامكم ربنا يخليكوا ليا وبجد انا فخور بيكم وفعلا من أجمل الحفلات عمري بل أجمل حفلات عمري".





يذكر أن الفنان تامر حسني طرح أغنية منذ فترة بعنوان "صعبة" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عبد الرحمن شوقي، ماستر على فتح الله.