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تحذير من استشاري الأنف والأذن من المسحة السريعة لفيروس كورونا لهذا السبب (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 12:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
حذر الدكتور أحمد عبد الفتاح، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة، من عدم دقة المسحة السريعة التي يجريها البعض لمعرفة ما إذا كان مصابًا أو لا بفيروس كورونا.

وقال "عبد الفتاح" في حواره عبر سكايب ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "كثير من المعامل تقوم الآن بتحليل المسحة السريعة لمحاولة التفرقة بين الكورونا وبين الأنفلونزا الموسمية نظرًا لتشابه الأعراض إلى حد كبير".

وتابع "تحليل المسحة السريعة يظهر بعدها بـ10 دقائق وأكثر من 70الى 75% من نتائجها غير صحيحة وقد تسبب اختلاط لدى البعض ولذلك الأفضل أن نقوم بعمل تحليل الأجسام المضادة أو المسحة الطبيعية التي تظهر نتائجها بعد 24 ساعة".

واستطرد "نحن الآن في بداية ذروة الموجة الرابعة وبدأ يحدث اختلاط بين أعراض البرد وكورونا التي تستمر أعراضها في الموجة الرابعة ما بين الحرارة والكحة وألم في البطن"، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات مع تناول الأغذية الصحية السليمة بالإضافة إلى تلقي التطعيم.

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