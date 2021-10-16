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نجم الأهلي يكشف صعوبات مواجهة بطل النيجر

السبت 16/أكتوبر/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
محمود دياب


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره بطل النيجر، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت.


وكشف محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق، عن الصعوبات التي قد تواجة الفريق خلال مواجهة بطل النيجر.

وقال محمد فضل في تصريحات إعلامية مع الاعلامي احمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: النادي الأهلي مكتمل الصفوف خلال الوقت الحالي.


وتابع" الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حافظ أندية أفريقيا بشكل جيد، ويمتلك مدير فني خبير بشكل كبير في المسابقة الإفريقية".

وأضاف نجم الأهلي السابق:" أن الصعوبات التي قد تواجه النادي الأهلي خلال اللقاء هو موعد اللقاء وعامل الجو وأرضية الملعب".

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