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بوظوا سمعة الفن والغناء.. محمد موسى يواصل هجومه على مؤدي الراب شب جديد

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:04 ص
محمد موسى
محمد موسى
أشاد الإعلامي محمد موسى، بقرار نقابة المهن الموسيقية إيقاف حفل مؤدي الراب شب جديد المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري في أحد القاعات، لافتا أن مؤدي الراب “شب جديد” اعتذر لجمهور عما بدر منه في حفل مروان بابلو الذي أقيم مساء الجمعة 1 أكتوبر في مركز المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، " أنا مش فاهم إزاي بعد اللي عمله رايح يعمل حفلة جديدة أنا مشوفتش جرأة كدة يعني تحرف ابتهال ديني وتستهزأ بالدين لا وكمان بتعلن عن حفلة جديدة؟؟

وأتم موسى قائلا: "لكن أنا بوجه الشكر لنقابة المهن الموسيقية ونقيب الموسيقيين أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر لاتخاذهم قرارات صادمة ضد هؤلاء اللي بيبوظوا سمعة الفن والغناء ويسمموا عقول وأذان أولادنا".

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شب جديد

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