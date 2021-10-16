بوظوا سمعة الفن والغناء.. محمد موسى يواصل هجومه على مؤدي الراب شب جديد

أشاد الإعلامي محمد موسى، بقرار نقابة المهن الموسيقية إيقاف حفل مؤدي الراب شب جديد المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري في أحد القاعات، لافتا أن مؤدي الراب “شب جديد” اعتذر لجمهور عما بدر منه في حفل مروان بابلو الذي أقيم مساء الجمعة 1 أكتوبر في مركز المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة.





وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، " أنا مش فاهم إزاي بعد اللي عمله رايح يعمل حفلة جديدة أنا مشوفتش جرأة كدة يعني تحرف ابتهال ديني وتستهزأ بالدين لا وكمان بتعلن عن حفلة جديدة؟؟



