رزاق سيسيه يطلب زيادة عقده في الزمالك

يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لحسم ملف تمديد عقد المهاجم الايفواري رزاق سيسيه جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.





زيادة عقد رزاق سيسيه في الزمالك

وفتح مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك في الفترة ا لأخيرة ملف المفاوضات مع المحترف الإيفوارى رزاق سيسيه لتمديد عقده مع القلعة البيضاء.





من جانبه كشف مصدر بالنادي الأبيض أن رزاق سيسيه وافق على تمديد عقده مع الفارس الأبيض لاسيما بعدما أكد له المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أنه سيكون به مكان في التشكيل الأساسي للفريق.





وطلب رزاق سيسيه جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من مسؤولي القلعة البيضاء تقديره من الناحية المالية، لاسيما وأن العقد السابق له كان ضعيفا من الناحية المادية.





من الجدير بالذكر أن المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد عاد إلى صفوف الفارس الأبيض وذلك بعد التألق في تجربة الإعارة مع الإتحاد السكندري في الموسم المنقضي.



