Advertisements

رزاق سيسيه يطلب زيادة عقده في الزمالك

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لحسم ملف تمديد عقد المهاجم الايفواري رزاق سيسيه جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.

زيادة عقد رزاق سيسيه في الزمالك
وفتح مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك في الفترة الأخيرة ملف المفاوضات مع المحترف الإيفوارى رزاق سيسيه لتمديد عقده مع القلعة البيضاء.

من جانبه كشف مصدر بالنادي الأبيض أن رزاق سيسيه وافق على تمديد عقده مع الفارس الأبيض لاسيما بعدما أكد له المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أنه سيكون به مكان في التشكيل الأساسي للفريق.

وطلب رزاق سيسيه جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من مسؤولي القلعة البيضاء تقديره من الناحية المالية، لاسيما وأن العقد السابق له كان ضعيفا من الناحية المادية.

من الجدير بالذكر أن المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد عاد إلى صفوف الفارس الأبيض وذلك بعد التألق في تجربة الإعارة مع الإتحاد السكندري في الموسم المنقضي.

أخبار تهمك

ليفربول يخسر صلاح في 6 مباريات حاسمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

الصراع يشتعل.. منافس جديد يترشح للرئاسة النادي الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"الخطيب"

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - آخر تطورت حالة «محمود الخطيب» الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من وزير المالية بشأن سد أزمة عجز المعلمين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير في الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ظهور منافس جديد لمحمود الخطيب في إنتخابات النادي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

جيجي لامارا لـ "الفجر الفني": طلاق نانسي عجرم شائعة والبعض ينزعج من نجاحاتها

منذ حوالي 8 ساعات

"الأوقاف" توضح ضوابط فتح دورات مياه المساجد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ناقد رياضي يكشف حقيقة مرض الخطيب وقدرته على الترشح بانتخابات الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ظهور وجه نسائي جديد في إنتخابات الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ليفربول في ورطة بسبب صلاح وماني

منذ ساعة

موسيماني يطلب ضم صفقات جديدة في الأهلي.. تعرف على المراكز

منذ حوالي 4 ساعات

"خسيت 50 كيلو".. هنادى مهنا تكشف سر فقدانها الوزن

منذ ساعتين و 43 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:08 م

ناقد رياضي يكشف حقيقة مرض الخطيب وقدرته على الترشح بانتخابات الأهلي (فيديو)

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

09:30 ص

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:51 ص

عاجل - آخر تطورت حالة «محمود الخطيب» الصحية

04:31 م

عاجل من وزير المالية بشأن سد أزمة عجز المعلمين (فيديو)

10:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements