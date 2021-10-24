مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات "طيران بيز" الأوكرانية





استقبل مطار الشارقة الرحلة الافتتاحية لشركة "طيران بيز - Bees Airlines" الأوكرانية والقادمة من مطار كييف الدولي حيث تسعى الشركة للإستفادة من الطلب المتزايد على السفر من وإلى إمارة الشارقة من خلال تدشين هذا الخط بمعدل رحلتين أسبوعيا مع الإلتزام بتقديم أعلى معايير الخدمات وأكثرها تطورا.





و أقيم حفل استقبال الرحلة الافتتاحية لدى هبوط الطائرة على مدرج مطار الشارقة بعد عبورها أقواس مرشات المياه التقليدية بحضور سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي وسعادة د. أوليكساندر خومياك القنصل الأوكراني في دبي و رامي عزيز الرئيس التنفيذي لمجموعة /تيز تور/ في الإمارات إلى جانب عدد من المسؤولين من الشركاء الاستراتيجيين في مطار الشارقة.





و قال سعادة علي سالم المدفع : " نرحب باختيار شركة "طيران بيز" مطار الشارقة محطة ووجهة لرحلاتها التي ستسهم في زيادة خيارات السفر التي ستتيح للمسافرين القادمين من أوكرانيا فرصة مميزة لتعزيز تجربة السفر مع مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يقدمها المطار حيث يتيح للمسافرين شبكة أكثر اتساعا من الوجهات الإقليمية والعالمية إلى جانب فرص اكتشاف المعالم السياحية والترفيهية التي تعكس الموروث الثقافي لإمارة الشارقة ".





و أضاف المدفع يعتبر مطار الشارقة من المحطات الرئيسية على خريطة السفر والسياحة العالمية نتيجة لإستراتيجيات التطوير المستمرة في البنية التحتية التي تنتهجها هيئة مطار الشارقة .. مضيفا أن المطار يواصل العمل على تعزيز مكانته الريادية من خلال توثيق علاقته مع الشركاء الحاليين واستقطاب شركاء جدد موفرا لجميع المتعاملين تجربة سفر آمنة وسلسة وممتعة في مختلف مراحل رحلتهم .





من جانبه قال رامي عزيز : " سعداء بتعاوننا مع شركائنا في مطار الشارقة ودعمهم المستمر لتعزيز النشاط السياحي في الإمارة من خلال جذب مزيد من الزوار إليها من كافة أنحاء العالم خاصة من أوكرانيا التي يعتبر مواطنوها دولة الإمارات من الوجهات الرئيسية لهم للزيارة في المنطقة" .





وأضاف : " سنعمل على إتاحة الفرصة للمزيد من السياح الأوكرانيين لزيارة الإمارات وبالمقابل تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من زيارة أوكرانيا من خلال الرحلات الجوية المنتظمة التي ستنطلق من وإلى البلدين من خلال مطار الشارقة ".





وتسعى الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر من وإلى الشارقة من خلال تشغيل طائرة /بوينغ 800-737/ بمعدل رحلتين أسبوعيا وجاء اختيار شركة شركة "طيران بيز" لمطار الشارقة نظرا لما يتميز به من موقع استراتيجي وما يوفره من خدمات وفق أعلى المعايير العالمية وبنى تحتية متكاملة من شأنها مساعدة الشركة على مواصلة خطتها التوسعية في المنطقة إضافة للمنظومة السياحية المتطورة والمقومات الثقافية والترفيهية المتنوعة التي تتمتع بها الشارقة كوجهة سياحية.