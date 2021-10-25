Advertisements

حسني عبد ربه يُصالح أحمد فتحي على الهواء مباشرة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
يسري محمد

قام النجم حسني عبد ربه لاعب النادي الاسماعيلي السابق ومنتخب مصر، بمصالحة أحمد فتحي نجم بيراميدز وزميله السابق فى الدراويش والمنتخب الوطني على الهواء مباشرة.

وقال حسني عبد ربه فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد:" أنا على الهواء أرغب فى مصالحة أحمد فتحي صديق عمري وعشنا سويًا كثيرًا، وأريد أن اقول له لا تسمع من أى شخص".

وأضاف:" السبب فى زعل أحمد فتحي كان بسبب فهمه الخطأ لتصريحاتي عن انتقاله إلي بيراميدز وأنى قلت بسبب الفلوس، ولكن أنا كنت أقصد أنى كنت أرغب فى اعتزال أحمد فتحي فى النادى الأهلي".

ورد أحمد فتحي عبر برنامج أوضة اللبس:" حسني عبد ربه أخويا ولا يوجد أي زعل بيننا".

الكلمات المفتاحية

برنامج أوضة اللبس أوضة اللبس مع شادي محمد

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ أقل من نصف ساعة

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من سولشاير بعد الخسارة أمام ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 8 ساعات

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق مثير من رونالدو بعد سقوط مانشستر يونايتد بالخمسة أمام ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حارس الأهلي مهدد بالرحيل عن الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

ميدو يهاجم إدارة الإسماعيلي.. تعرف على التفاصيل

ميدو يوجه نصيحة لمسئولي الإسماعيلي بشأن أزمة حسني عبد ربه

علي أبو جريشة يشن هجوما ناريا على إدارة الإسماعيلي بسبب عبد ربه

حسني عبد ربه يرشح إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي

أحمد ناجي: عمرو وردة مجنون ولدي عتاب على المهدي سليمان

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

03:30 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

07:58 م

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

07:29 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements