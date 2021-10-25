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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:45 م
الطقس- أرشيفية
الطقس- أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

تحذيرات عاجلة للمواطنين
وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي
وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة علي شمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء ليلا، طقس لطيف أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية غدًا الثلاثاء
وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20%).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متروربع إلى مترين الا ربع والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء
وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

الكلمات المفتاحية

ظواهر جوية درجات الحرارة الطقس الأرصاد

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