أعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم عن انضمامه إلى تحالف الطاقة العالمي الجديد من أجل البشرية والكوكب (اإءذذ)، الذي تم إطلاقه اليوم في قمة الأمم المتحدة لتغير للمناخ أدذ26 المنعقدة حاليا في جلاسكو.

ويقدم التحالف الجديد التزاما مبدئيا بقيمة 10 مليارات دولار لتسريع وتوسعة انتقال الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة بشكل أكثر إنصافا في البلدان النامية بجميع أنحاء العالم.

كما أعلن التحالف عن دعوة عالمية للشراكات التحويلية لتغيير المستقبل من خلال تعبئة 100 مليار دولار أمريكي من الأموال العامة والخاصة على مدى العقد المقبل لمعالجة ثلاث مشاكل عميقة، هي: الطاقة (من أجل تزويد مليار شخص بالكهرباء الموثوقة والمتجددة)، المناخ (لخفض أربعة مليارات طن من انبعاثات الكربون)، والوظائف (لتطوير فرص العمل وخلق أكثر من 150 مليون فرصة عمل).

ودعا التحالف الجديد الدول النامية إلى التقدم بطلب للحصول على الدعم الفني والتمويل لتسريع مشاريع الطاقة النظيفة خاصة البلدان التي لا تزال تعاني من فقر الطاقة حاليا والمسؤولة فقط عن 25% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الذي قد يرتفع إلى 75% بحلول عام 2050، وفقا لتحليل أجراه التحالف; حيث لا تتلقى هذه البلدان سوى 13% من إمداد العالم بتمويل الطاقة النظيفة على الرغم من أنها تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم.

ووفقا لبيان للبنك الاستثمار الأوروبي، اليوم /الثلاثاء/ أكد التحليل الذي أجراه التحالف أن هناك 243 جيجاوات من محطات الفحم يجري التخطيط لإنشائها أو قيد الإنشاء في جميع أنحاء البلدان النامية مما ينذر بزيادة حجم ثاني أكسيد الكربون المنبعث إلى 38 مليار طن خلال العقود القادمة، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي الانبعاثات العالمية في العام الماضي، لذا يجب العمل لتغيير هذا التطور.

وأعلن التحالف عن تقديم أكثر من 10 مليارات دولار لتعزيز نقل الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة القائمة على الشبكات ومصادر الطاقة المتجددة الموزعة. بدوره، أكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فايول، أهمية مضاعفة استثمارات الطاقة النظيفة ثلاث مرات لتحقيق أهداف باريس المناخية بحلول عام 2030، وكذلك توفير إمكانية الوصول الشامل إلى طاقة نظيفة بأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي، وبصفته بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، ملتزم بدعم العمل المناخي في الاقتصادات النامية والصاعدة.

وأعرب فايول عن سعادته بالانضمام إلى التحالف العالمي للطاقة من أجل البشرية والكوكب، مضيفا "إننا سنعمل عن كثب مع شركائنا للمساعدة في تطوير وتمويل أنظمة الطاقة المتجددة مع التركيز بشكل خاص على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".

وأثنى فايول على انضمام مؤسسة زكمنمم ئلفى ومؤسسة ةثإء وقيادتها لهذا التحالف المهم، بحسب بيان البنك. وقال رئيس مؤسسة "روكفلر"، راجيف شاه "إن تحالف الطاقة العالمي من أجل البشرية والكوكب يعد من أجرأ المبادرات وأكثرها تحولا في التاريخ البشري ويهدف لإحراز تقدم حقيقي في مواجهة التهديدات الوجودية لتغير المناخ"، مضيفا "أن تحولات الطاقة الخضراء والكهرباء المتجددة هي الطريقة الوحيدة لاستئناف التقدم الاقتصادي في العالم وإيقاف أزمة المناخ".

يذكر أن التحالف العالمي للطاقة يضم: مؤسسة روكفلر ومؤسسة ايكيا وصندوق بيزوس إيرث، وبنوك التنمية العامة، مثل مجموعة بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومؤسسة التمويل الدولية ومجموعة أؤأ البريطانية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والبنك الدولي.