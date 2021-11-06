موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي االقادمة



وأقيمت مباراة الأهلي أمام نظيره الزمالك، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي عند النقطة 9، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة السادسة في المركز الخامس.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب، يوم الجمعة 19 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

