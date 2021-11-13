محافظ أسيوط يكشف تفاصيل استعدادات المحافظة لفصل الشتاء

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن تفقده اصطفاف معدات الشركة من سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار وفاكيوم ومعدات تطهير مختلفة ومولدات ديزل وورش صيانة متنقلة بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة، يأتي في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء ولمواجهة الأزمات والطوارث وأية سيول أو أمطار محتملة والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث.


وأضاف عصام سعد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن تفقد الاصطفاف جاء لمتابعة الكوادر البشرية التي ستعمل على هذه المعدات، وصلاحيتها الفنية للاستخدام،  وكذلك لمتابعة مدى جاهزية معدات الشركة لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول.


وفي سياق آخر، قال محافظ أسيوط إن هناك أكثر من 900 مشروع تتم في أسيوط من بينها مشروعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطرق، وغيرها من المشروعات التي تتم في 149 قرية بـ 7 مراكز في المحافظة.

اسيوط محمد موسى المشروعات فصل الشتاء

مواد متعلقة

استعدادا لمجابهة النوات.. محافظ الإسكندرية يتفقد معدات شركة الصرف الصحي

محافظة بورسعيد ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الشتاء

محافظ الفيوم: نعمل على وضع خطط لمواجهة الأحداث الطارئة

محافظ الفيوم يؤكد على تطهير مخرات السيول والمجاري المائية

4 تحركات عاجلة من المحافظات لمواجهة موسم الأمطار

محافظ الفيوم يتابع جاهزية القطاعات لمواجهة الطقس السيئ

تخصيص 30 مليون جنيه لحساب الإغاثات للمحافظات.. أبرز استعدادات 'التضامن' لموسم الشتاء

تفاصيل حملات إزالة إشغالات في شوارع وميادين محافظة الدقهلية (صور)
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الزمالك

هل يمنح تشافي بيانيتش أمل العودة إلى برشلونة ؟

محمد موسى يحرج أبوالليف ع الهواء بسبب محمد رمضان

محضر رسمي ضد طبيب بالدقهلية بتهمة الإهمال وقتل جنين

المفتي يصدم المصريين: نستقبل أكثر من 5 آلاف حالة طلاق شهريًا

أول تعليق لـ إلهام شاهين على الهجوم عليها بسبب "المومس العاهرة"

نجم الزمالك يهرب من جحيم كارتيرون

عاجل.. مصرع أمين شرطة صدمته سيارة على الطريق الدائري بالفيوم (صور)