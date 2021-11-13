محافظ أسيوط يكشف تفاصيل استعدادات المحافظة لفصل الشتاء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن تفقده اصطفاف معدات الشركة من سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار وفاكيوم ومعدات تطهير مختلفة ومولدات ديزل وورش صيانة متنقلة بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة، يأتي في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء ولمواجهة الأزمات والطوارث وأية سيول أو أمطار محتملة والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث.



وأضاف عصام سعد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن تفقد الاصطفاف جاء لمتابعة الكوادر البشرية التي ستعمل على هذه المعدات، وصلاحيتها الفنية للاستخدام، وكذلك لمتابعة مدى جاهزية معدات الشركة لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول.



وفي سياق آخر، قال محافظ أسيوط إن هناك أكثر من 900 مشروع تتم في أسيوط من بينها مشروعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطرق، وغيرها من المشروعات التي تتم في 149 قرية بـ 7 مراكز في المحافظة.