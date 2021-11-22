ضبط 2 سنتر تعليمي دون ترخيص في الجيزة

أخبار مصر
حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة
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تواصل محافظة الجيزة، حملاتها بصفة دورية للقضاء علي جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكزوالمدن، في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام.

وفي هذا الإطار شن حي شمال الجيزة، حملة بقطاع المنيره الشرقيه شملت شوارع " العامل الأول ومنطقه ارض الجمعيه والغيط والتيأسفرت عن ضبط عدد ٢ سنتر للدروس الخصوصيه يدار دون ترخيص وغير ملتزم بالإجراءات الإحترازية والوقائية وعلي الفور تم إتخاذالإجراءات القانونية حيالهم.

 

كما تم خلال الحملة إزاله عدد كبير من  الحواجز الحديدية بشارع عمر بن العاص ورفع عدد ١١٠ حاله إشغال متنوعة.

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