سر نظرة ماجد الكدوانى للفنان كريم عبد العزيز خلال تكريمه

ماجد الكدوانى، اختتمت فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عدة أيام، حيث تم تكريم عدد كبير من نجوم الفن المصري على رأسهم نيللي وكريم عبدالعزيز.

ماجد الكدوانى

وتصدر الفنان ماجد الكدوانى اليوم الأحد الموافق الـ12 من ديسمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، خلال كشفه سر نظراته لكريم عبدالعزيز خلال تكريمه في المهرجان.

نظرات ماجد الكدوانى لكريم عبدالعزيز

وأثارت نظرة ماجد الكدوانى لصديقه كريم عبدالعزيز الذي تم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جدلا كبيرا حيث ظهرت تعابير وجهه وكأنه سعيد جدا بتكريمه.

ماجد الكدوانى ضيف الحكاية

وحل ماجد الكدوانى ضيفا على برنامج الحكاية الذي يقمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "م بي سي مصر"، حيث قال إن نظرته للفنان كريم عبدالعزيز تنم عن حبه الشديد وفرحه الكبير بما وصل إليه واعتلائه منصات التتويج.

ماجد الكدوانى وكريم عبدالعزيز

وقال ماجد الكدوانى إن تركيبة الفنان كريم عبدالعزيز انسانية نادرة مشيرا إلى العديد من الأعمال التي جمعتهما سويا والتي منها "حرامية فى كى جى تو "الذي نال إعجاب الكثيرين.

ماجد الكدوانى وصفاته

وأوضح ماجد الكدوانى أنه وكريم عبدالعزيز تجمعهما العديد من الصفات ولعل أبرزها الجدية فى العمل واحترام المهنة مضيفا: "كنا قلقين أثناء تصوير فيلم "حرامية فى كى جى تو" بسبب الكوميديا وكان هناك حالة من التركيز الشديد فى حالة عدم القدرة على الاضحاك كنا نحرص على الظهور باداء تمثيلى جيد".

أعمال ماجد الكدوانى

ويعتبر ماجد الكدوانى أحد النجوم المتواجدين على الساحة بقوة حيث قدم العديد من الأعمال التى لاقت إعجاب جمهوره ويعرض له حاليا مسلسل موضوع عائلى الذي كان متخوفا منه.

تكريم ماجد الكدوانى

وأهدى برنامج " الحكاية " الذي يقدمه عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر" هدية للفنان ماجد الكدواني عبارة عن تورتة عليها صورته بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده، حيث بدا عليه السعادة من هذا التكريم الذي لاقاه من البرنامج الذي يتمتع بمشاهدة عالية في العالم العربي، ولطالما يتصدر نجومه وضيوفه محركات البحث ومواقع التواصل عقب ظهورهم.