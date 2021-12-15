اليوم.. حماقي يحيى حفلًا غنائيًا فى دبي

الفجر الفني
حماقي
حماقي
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يحيى  النجم محمد حماقي، حفلًا غنائيًا في دبى ضمن مهرجان دبى للتسوق اليوم.

 

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة في مقدمتها "عارفة أحلى حاجة فيكى" و"ياستار" و"مابلاش" وغيرها.

 

وطرح مؤخرا محمد حماقي، ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كاملًا عبر قناته بموقع "يوتيوب"، والمكون من 14 أغنية.

 

كما شارك حماقي مؤخرًا في الاحتفال العالمي بافتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم الأغنية الرسمية للاحتفال وهي "حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل ١٥٠ قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

حماقى دبي مهرجان التسوق مزيكا
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