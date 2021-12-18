عاجل.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة تونس ضد الجزائر في نهائي كأس العرب

أسدل الستار على أحداث الشوط الأول من مباراة تونس ضد الجزائر، حيث انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن نهائي كأس العرب قطر 2021.

التعادل يحسم موقعة الشوط الأول بين تونس والجزائر

أقيمت مباراة نهائي كأس العرب، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والرابعة بتوقيت تونس.

شهدت أحداث الشوط الأول العديد من الفرص الضائعة من جانب كلا المنتخب، لكن لم يتمكن أي منهما من هذه شباك الأخر، لينتهي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتلقى العديد من لاعبي المنتخبين، الكثير من البطاقات الصفراء، نظرًا للتدخلات العنيفة.

الجدير بالذكر أن منتخب قطر، قد حصد المركز الثالث من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره منتخب مصر، بنتيجة 6-5، من ركلات الترجيح.



