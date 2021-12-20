تطورات محاكمة الفنان شادي خلف ومطالب الدفاع

تصدر الفنان شادي خلف اليوم الاثنين الموافق الـ20 من ديسمب 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، مع انطلاق محاكمته بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات.

شادي خلف

وتساءل الكثيرون عن تفاصيل أزمة شادي خلف التي شغلت الاهتمام، مع الإعلان عن أولى أسرارها المتعلقة بتقدم 7 فتيات باتهامه بالتحرش بهن وهتك عرضهن في المرسة التي يقوم بالتدريس بها.

دفاع شادي خلف

وطالب دفاع شادى خلف المتهم بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات، البراءة لموكله بناء على بطلان إجراءات القبض عليه وتناقض أقوال المجني عليهن على صفحاتهن الشخصية.

مقدمي البلاغات ضد شادي خلف

وأشار الدفاع إلى أن بعض مقدمي البلاغ ضد موكله شادي خلف قاموا بتوجيه الشكر للمتهم بعد الواقعة والتأخر في الإبلاغ عن الوقائع ما يؤكد كيدية الاتهام وعدم جدية التحريات في تعدد المجني عليهن وعدم وجود صلة بينهم.



أقوال الشهود في قضية شادي خلف

واستمعت هيئة المحكمة، لأقوال 5 فتيات المجني عليهن في ثاني جلسات محاكمة الفنان شادي خلف، بشأن اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل يمتلكها.

جلسة محاكمة شادي خلف

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة شر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج، وبحضور شادي نبيل خلف صاحب الـ42 عامل ويعمل ممثل ومدرب تمثيل باستوديو ذات، وهو نجل الشاعر "نبيل سليمان خلف" الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.





التهمة الموجهة إلى شادي خلف

ووجهت المحكمة إلى شادي خلف خلال التحقيق معه تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها، حيث أبدت الفتيات أصحاب البلاغ ضد الفنان تصريحات بشأن محاولته الدائمة للتحرش بالكثيرين منهن، حيث اتهموه بالتحرش ومحاولة هتك عرضهن وهي تهمة يعاقب عليها القانون بأحكام رادعة من أجل القضاء على تلك الأمور التي تسيء لقيم المجتمع وقاليده وعاداته وتؤثر على نسيجه المترابط ووحده، وسط محاولات من الدفاع لتأكيد براءة الفنان شادي خلف صاحب المتهم.

