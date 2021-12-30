دعاء المطر.. أشهر أدعية النبي "ص" عند سقوط الأمطار

دعاء المطر من الأمور المستحبة والتي وردت عن النبي محمد "ص" في سنته الشريفة، كما حدثنا الصحابة الأجلاء، وكما روت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حيث يبحث الكثيرون عن تفاصيلها تزامنا مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

دعاء المطر

ويبحث الكثيرون في ظل تقبل الطقس عن دعاء المطر وأفضل الأدعية التي وردت عن نبينا المصطفى، للسير على نهجه وسنته الكريمة الطيبة المباركة، والاستفادة منه من اجل القبول وتحقيق الأمنيات.

دعاء المطر مستحب

وعن دعاء المطر روت السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى المطر قال "اللهم صيبًا نافعًا وهو ما يتعين علينا أن ننتهج سنة الحبيب، لكي ننتفع بما علمنا.

دعاء المطر مستجاب





ويعتبر دعاء المطر أحد أهم الأدعية التي رددها الصحابة والتابعون، وتوجد العديد منها، ولعل أبرزها، "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

قائمة دعاء المطر

وتضم قائمة دعاء المطر العديد من الأعية الطيبة المباركة، مثل: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، وهو أحد الأدعية الجميلة والمتداولة والتي يتضرع بها الكثيرون.

فضائل دعاء المطر

ويعد دعاء المطر من الأمور المستحبة، وسنة طيبة، حيث تنوعت الأدعية والتي شملت أيضًا: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"، كما ورد أنه من بين أفضل توقيتات الأدعية، وقت هطول المطر.

دعاء المطر والأحوال الجوية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود اضطراب في حالة الطقس على جمهورية مصر العربية خلال الأيام المقبلة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار التي تتراوح شدتها بين القوية التي تصل حد السيول وسقوط الثلوج في بعض المناطق، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن دعاء المطر آملين في أن يتقبل الله الدعاء.

