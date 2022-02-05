عاجل.. إجراءات أمنية مكثفة قبل لحظات من إنقاذ الطفل ريان

عربي ودولي
الطفل ريان
الطفل ريان
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كشفت صحيفة هيسبريس المغربية، أن السلطات المحلية في مركز سبت تمروت، بإقليم شفشاون، تستعد لإخراج الطفل ريان الذي سقط في بئر بالقرب من منزله، حيث انتشرت القوات الأمنية لضمان خروج الطفل بسهولة رغم كثرة المتجمهرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر الأمن فرضت إجراءات أمنية أيضًا بالقرب من منزل الطفل ريان، فيما تستعد سيارة إسعاف بطاقم طبي، يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، لنقل الطفل ريان إلى المستشفى.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الطفل المغربي ريان بعد أن شغل العالم:

- الطفل ريان برا، طفل مغربي يبلغ من العمر 5 سنوات.

-  يعيش في قرية أغران بإقليم شفشاون شمال المغرب.

-   كان مع والديه أثناء استشكافهما بئرا للمياه بجوار المنزل عندما اختفى بشكل مفاجئ عصر يوم الثلاثاء الماضي، وظن أهله في البداية أنه جرى اختطافه، وبعد محاولات من البحث عثرا عليه  بعد الاستعانة بكشاف الموبايل داخل البئر، مصاب بجروح طفيفة في رأسه وكان يتألم في انتظار المساعدة، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

-   كاميرا موبايل كشفت وجوده على عمق 32 مترًا من أصل عمق 62 مترًا وهو عمق البئر الأصلي.

-   سقط ريان، المنحدر من منطقة تمروت في إقليم شفشاون شمالي المغرب، في الحفرة التي لا يتجاوز قطر فوهتها 45 سنتيمترًا، ظهر الثلاثاء.

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