احصل حالا على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة سوهاج

يبحث الطلاب في محافظة سوهاج عن موعد ظهور نتيجة الشهدة الإعدادية 2022، حيث ظهرت حالا، وتم اعتمادها رسميا من جانب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بنسبة نجاح 71%، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج في انتظار رابط الوزارة للاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية، ومعرفة الدرجات الحاصلين عليها، ونتيجة الدور الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022،

ومن هنا، نقدم لكم في السطور التالية، من خلال بوابة “الفجر ” الإلكترونية رابط سريع يسهل على الطلاب عملية البحث للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وهذا الرابط خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية للاطلاع على الدرجات للطلاب بمحافظة سوهاج، إليكم التفاصيل التالية:

اضغط هنا عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، بعد اعتماد النتيجة رسميا الأن

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ادخل على رابط نتائج بوابة التعليم الأساسي

كتابة كافة البيانات عن الطالب وفقا الخانات المخصصة لذلك.

كتابة رقم جلوس الطالب.

تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها والادارة التعليمية والمحافظة.

انقرعلى زر الاستعلام.

ستظهر لك كافة الدرجات في المواد الدرسية والمجموع النهائي في الترم الأول.



موعد انتهاء إجازة نصف العام 2022

ومن المقرر أن تنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2021_2022 يوم الخميس الموافق 17 فبراير الجاري وفقا للخطة الزمنية المعتمدة للعام الحالي والتي تم الإعلان عنها قبل انطلاقه في 9 أكتوبر الماضي، وبدأت الإجازة يوم 3 من نفس الشهر.