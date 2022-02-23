كل ما تود معرفته عن قضية شادي خلف من التحرش إلى السجن

تصدر الفنان شادي خلف في الساعات الأخيرة الماضية تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أسدل الستار عن واقعة تحرشه بالعديد من الفتيات خلال تواجدهن معه بورشة التمثيل الخاصة به.

شهرة شادي خلف

واشتهر شادي خلف حينما شارك النجم عمرو عبدالجليل في فيلم "كلمني شكرا" الذي أخرجه خالد يوسف، وقامت ببطولته غادة عبدالرازق ومجموعة من ألمع النجوم، ولا سيما عندما ردد مقولته الشهيرة "أنا كعاطف انبسطت".

بداية قضية شادي خلف

بدأت القصة عندما اتهمته 7 فتيات بالتحرش بهن ومحاولة هتك عرضهن واغتصابهن وذلك داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له، حيث أدين في الواقعة وعاقبت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 3 سنوات عما أُسند إليه.

ضحايا شادي خلف

وأكدت الفتيات تحرش شادي خلف بهن وجاءت أقوالهن متسقة مع ما أسند إلى المتهم، بمحاولته اغتصابهن والتحرش بهن داخل ورشة التمثيل المملوكة له، رغم إنكاره كافة الاتهامات التي وجهت إليه، واتهامات النيابة العامة التي قدمته إلي محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

ورشة تمثيل شادي خلف

وقالت إحدى الفتيات إنها التحقت بورشة التمثيل المملوكة للفنان شادي خلف بغرض تلقى دروس لتعلم التمثيل، وكانت رفقته في إحدى الغرف للتمرين على مشهد سينمائي إلا أنه أمسك بها عنوة بيديه وحملها وأنقذها من براثنه العاملين وتركته وغادرت المكان، وفضلت عدم البلاغ حينها خوفا على سمعتها، وهو ما أكدته اخرى والتي أمسك بها عنوة ودفعها إلي الحائط وقبها من فمها، واستطالت يده ظهرها من أسفل ملابسها ثم تركها وغادرت.

التهم الموجهة إلى شادي خلف

ووجهت النيابة العامة تهمة التحرش وهتك عرض إلى شادي خلف بخصوص 7 فتيات ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها، حيث هتك عرض المجني عليها س. م. ع، بالقوة أن باغتها حال وقوفهما أمامه ممسكا إياها من جسدها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له ‫كما هتك عرض المجني عليها م. ا. أ، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس عضوه الذكري جسدها.

اتهامات النيابة لـ شادي خلف

وتضمنت اتهامات النيابة للمتهم الشاب شادي خلف قيامه بهتك عرض المجني عليها م. ع. م، بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغما عنها ‫وهتك عرض المجني عليها ك. م. ن. بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولا تقبيلها من فمها، وهتك عرض المجني عليها هـ. ط. س، بالقوة، بأن أمسك بها وجذبها واحتضنها ولامس عضوه الذكري جسدها، كما هتك عرض المجني عليها ه. خ. أ، بالقوة، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، وهتك عرض المجني عليها م. ع. إ، بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها واستطالت يده لجسدها، مؤخرتها - ملامسا لموطن عفتها - فرجها - بأحد قدميه، وذلك حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل التي يمتلكها..

اعترافات شادي خلف

واستمعت النيابة العامة لاعترافات المتهم شادي خلف والتي تضمنت أنه يعمل بمهنة التمثيل ويمتلك أستديو لتعليم التمثيل والإخراج "ذات" أسسه عام 2012 وبدأ استقبال المتدربين عام 2017، وأنه يعمل في برامج تليفزيونية وإعداد الممثلين وتنظيم ورش تدريبية في مجالات التمثيل والإخراج والمونتاج والرقص.

إنكار شادي خلف

وأنكر شادي خلف كل التهم الموجهة إليه من قبل الفتيات والنيابة العامة، مكتفيا أنه مجرد فنان يمتلك أستوديو مفتوح لكل من يرغب في الاشتراك أو ممارسة مهنة التمثل، للتأهيل للعمل باحترافية، لافتا أنها شركة توصية بسيطة باسمه واسم والدته الشريكة معه بالأجر وليس لها دور في تأهيل المتقدمين إلى "ذات".

شادي خلف أمام المحكمة

وحددت محكمة استئناف القاهرة حينها، وعقب انتهاء التحقيقات، جلسة 13 نوفمبر 2021 لنظر أولى جلسات محاكمة الفنان شادي نبيل خلف في اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل يمتلكها.

الحكم على شادي خلف

وحجزت الدائرة 18 بجنايات شمال القاهرة والتي انعقدت بالعباسية، في 19 ديسمبر 2021، القضية للحكم في جلسة 22 فبراير، وطلب دفاع شادى خلف حينها البراءة لموكله بناء على بطلان إجراءات القبض عليه وتناقض أقوال المجني عليهن على صفحاتهن الشخصية وتوجيه الشكر للمتهم بعد الواقعة والتأخر في الإبلاغ عن الوقائع ما يؤكد كيدية الاتهام وعدم جدية التحريات في تعدد المجني عليهن وعدم وجود صلة بينهم.

أقوال شهود واقعة شادي خلف

واستمعت هيئة المحكمة، خلال الجلسات لأقوال 5 فتيات مجني عليهن في واقعة تحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصابهن قبل شادي خلف داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

حبس شادي خلف

وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بعد مرور 4 أشهر من تداول القضية المتهم شادي خلف يوم أمس الثلاثاء 22 فبراير 2022، بالسجن المشدد 3 سنوات، لتسدل الستار عن الواقعة برمتها.