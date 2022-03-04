هند والدكتور نعمان يعود للواجهة بعد ظهور طفلته "المعجزة"

عاد مسلسل هند والدكتور نعمان للواجهة من جديد رغم مرور 38 عاما على عرضه، ليتصدر محرك البحث الشهير "جوجل"، بعد ظهور الطفلة الممعجزة "ليزا" بطلته.

هند والدكتور نعمان

وظهرت ليزا بطلة هند والدكتور نعمان والتي لقبت حينها بالطفلة المعجزة، حيث أنها قامت ببطولة هذا العامل الرائع الذي قدمه الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي.

مسلسل هند والدكتور نعمان

ويعتبر مسلسل هند والدكتور نعمان أحد أبرز الأعمال الدرامية التي قدمت عبر تاريخ الدراما المصرية، والذي لا يزال يحتفظ برونقه، رغم مرور قرابة الأربعين عاما على عرضه الأول.

بطلة هند والدكتور نعمان

وتفاجأ الجمهور عندما شاهد الطفلة "ليزا" كيف بدت، بعدما تخطت العقد الرابع من عمرها، وتغيرت حالها بشكل كبير، ولا سيما بعد خروجها من مصر عام 1989.

عرض مسلسل هند والدكتور نعمان

وشهدت الأيام الماضية إعادة عرض المسلسل الكبير هند والدكتور نعمان الذي قام ببطولته الراحل كمال الشناوي، الذي قدم شخصية "الدكتور نعمان" ومعه الطفلة "ليزا" التي قامت بدور "هند".

ليزا بطلة هند والدكتور نعمان

وحلت ليزا بطلة هند والدكتور نعمان ضيفة عبر تقنية الاتصال المرئي على برنامج "مساء دي م سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة DMC المصرية.

الطفلة المعجزة بطلة هند والدكتور نعمان

وقالت ليزا بطلة هند والدكتور نعمان إنها غادرت مصر في 1989، متوجهة إلى أمريكا وتحديدا "كاليفورنيا"، لتواصل تعلمها هناك وتتزوج في سن صغير ما أسفر عن إنجابها توأم.

غياب بطلة هند والدكتور نعمان

وأوضحت الطفلة المعجزة بطلة مسلسل هند والدكتور نعمان أنها اشتاقت إلى مصر وأهلها، وإلى بعض الأطعمة على رأسها "الطعمية" والفول، كما أعربت عن اشتياقها للبحر الأحمر.

حياة بطلة هند والدكتور نعمان الشخصية

وأضافت بطلة هند والدكتور نعمان خلال ظهورها عبر تقنية الاتصال المرئي: "تزوجت وخلفت توأم، هما مش أطفال دلوقتي هما أطول مني، أنا خلفت وربيت".

أعمال ليزا بطلة هند والدكتور نعمان

وشاركت ليزا نجمة مسلسل هند والدكتور نعمان في العديد من الأعمال لكبيرة، رفقة نجوم عمالقة، على رأسها النجم عادل إمام في فيلم "كاراكون في الشارع"، إلى جانب "الزيارة الأخيرة"، و"انتحار صاحب الشقة"، لتبقى في ذاكرة المصريين والفن المصري.

ملامح بطلة هند والدكتور نعمان

وبدا على ليزا بطلة هند والدكتور نعمان تغير الملامح، بعدما شاهدها الجمهور منذ وقت قصير في إحدى المناسبات العائلية التي حضرتها.

تفاصيل مسلسل هند والدكتور نعمان

وأنتج مسلسل هند والدكتور نعمان عام 1984 والذي لاقى نجاحا باهرا حينها، لتصبح ليزا هي نجمة الباك في ذلك الوقت وحديث الشارع الممصري والعربي.

أحداث هند والدكتور نعمان

وتدور أحداث مسلسل هند والدكتور نعمان حول العلاقات الُأسرية والاجتماعية، ويسلط الضوء على الطفلة "هند" والجد "نعمان" الذي أدى دوره الفنان الراحل كمال الشناوي، وتتوالى أحداث المسلسل مع مفارقات كثيرة بسبب مغامرات هند التي عرضتها لمخاطرة كبيرة.