تهاو بورصات أمريكا وأوروبا بعد اشتعال الحرب على أوكرانيا

انخفضت مؤشرات البورصة الأمريكية بأكثر من 1%، اليوم الجمعة، حيث انخفض داو جونز 450 نقطة أو 1.3%، بينما فقد مؤشر ستاندر آند بورز 60 نقطة أو 1.3%، فيما تراجع مؤشر ناسداك 200 نقطة أو 1.3%.

وشهدت الأسواق العالمية، تراجعت قوية، الجمعة، في أعقاب تقارير عن اشتعال النيران في محطة نووية وسط التوترات الروسية والأوكرانية، والتي غطت على أثر بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف الشهر الماضي.

وعلى صعيد آخر، تراجعت الأسهم الأوروبية بقوة، الجمعة، في أعقاب تقارير عن اشتعال النيران في محطة نووية وسط قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة بحلول الساعة 0837 بتوقيت جرينتش بعد تراجع الأسهم الآسيوية إلى أقل مستوى في 16 شهرا.

ونزل المؤشر داكس الألماني 2.2 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في عام مع تراجع مؤشر قطاع السيارات بأكثر من 3.6 بالمئة. وانخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.2 بالمئة في حين فقد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.4 بالمئة.



والأسواق الأوروبية في قلب موجة بيع أذكتها مخاوف من قرب المنطقة جغرافيا من روسيا واعتمادها الكثيف على واردات الغاز الروسية.



وتراجع سهم ميشلان 4.7 بالمئة بعدما ذكرت شركة صناعة الإطارات الفرنسية أنها ستعلق الإنتاج مؤقتا في بعض مصانعها في أوروبا بسبب مشكلات لوجستية.