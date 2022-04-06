نور الكاديكي: تلقيت وعودًا كاذبة من بطلة "يوتيرن" بوضع اسمي في التتر ولم يحدث

صرحت الفنانة نور الكاديكي، بأن بطلة مسلسل يوتيرن ريهام حجاج تواصلت معها عقب علمها بالأخبار المتداولة بتصريحاتها حول اعتراضها على حذف اسمها من تتر المسلسل، ووعدتها بوضع اسمها في تتر المسلسل بشرط ان تنشر اعتذار على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام لمدة 10 ساعات، ولكنها طلبت منها حذفه بسبب التعليقات التي اساءت لها واتهمتها بإجبار نور على الإعتذار وبالفعل حذفته، ومع ذلك لم تلتزم ريهام بوعدها ولم تضع اسمها في تتر المسلسل، مشيرة إلى إنها تم التلاعب بها من قبل بطلة المسلسل وكان وعدها بوضع اسمها في تتر المسلسل زائف.

ونوهت نور عن إنها تتعرض لتهديدات مستمرة من بطلة المسلسل بأنها سوف ترفع عليها قضية، وإنه ا اكدت ان ليس لها علاقة بتتر المسلسل وأن عليها التواصل مع الشركة المنتجة وذلك بعد ان تأكدت من نشرها اعتذار على صفحتها، مشيرة إلى إنها حاولت التواصل مع المنتج الفني ولكنه رفض التواصل معها لحل المشكلة، مؤكدة إنه ا التزمت معها ونشرت الاعتذار وهي من اخلت بالاتفاق.

واعترضت نور الكاديكي على حذف اسمها من تتر مسلسل يوتيرن، وعلى سوء معاملة ريهام حجاج بطلة العمل لها أثناء التصوير وتترك لوكاشن التصوير، وذكرت ذلك على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكان ذلك نص ما قالته نور الكاديكي: "انا جاية انهاردة اتكلم عن الظلم اللي بيحصل في الوسط الفني والقرف اللي بقينا فيه...بقيت كل حاجة ماشية بالكوسة لدرجة اني اتظلم ويتشال اسمي من المسلسل طب لية ؟؟؟ وعملت اية عشان يحصل كدة لية الواحد مياخودش حقة لية...اية المرض ال بقي في الناس دة يجد انا مش مصدقة ومصدومة خلاص بقيت اي واحدة بطلة تطلع بفلوسها تفتري وتظلم الناس وتمسح اسميهم وتتحكم في كل حاجة كل دة لية وعشان اية انا مش حسكت وحتكلم كمان بدال الناس ال خايفة تتكلم وتقول إنه ا اتظلمت...انا بطالب بحقي واظن الناس كلها عارفة الممثل بيتعب ازاي وبيقعد يصور بالساعات وبيعمل ال علية واكتر عشان في الاخر يلاقي نتيجة مش عشان يلاقي اسمة ممسوح من المسلسل لا انا بطالب بحقي وبحق المجهود ال عملتة وعايزاكو تحسو بيا وبي الظلم ال بقينا فية في الوسط الفني #نور الكاديكي اطالب بحقي في عدم تنزيل اسمي في تتر المسلسل يوتيرن # مش حسكت للظلم ودة حقي وتعب مجهودي # عايزة حقي".

يذكر أن مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.