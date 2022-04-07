رحاب الجمل تكشف تفاصيل أزمة "بنت من دار السلام"

تصدرت الفنانة رحاب الجمل اليوم الخميس الموافق السابع من أبريل 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدم ظهرت في برنامج العرافة يوم أمس.

رحاب الجمل

وحلت رحاب الجمل ضيفة على برنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة على شاشة قناة "المحور"، حيث كشفت تفاصيل كثيرة عن حياتها الشخصية وأزمة فيلم "بنت من دار السلام".

فيلم رحاب الجمل

وقالت رحاب الجمل إن فيلم "بنت من دار السلام" كان قصير وقت موافقتها عليه، لكنه تحول إلى فيلم طويل، فدخلت خطوط درامية أخرى، ما سبب مشاكلا.

تفاصيل فيلم رحاب الجمل

وأعربت رحاب الجمل عن خوفها على المخرج بسبب أنه بدأ في إظهار الرجل المسلم يرتدي جلبابا بشكل مسيئ، مضيفةً: "خلي بالك ده هيعملنا مشاكل".

فيلم رحاب الجمل

وأكدت النجمة رحاب الجمل تنبيهها على المخرج فرد عليها: "ده من أفلام المهرجانات وده مش فيلم للسوق".

مشكلة فيلم رحاب الجمل

وأوضحت رحاب الجمل أنها قبلت المشاركة في الفيلم قبل أن تتغير شخصية البطل، الذي كان مالك لصرافة، مشددة أن فيلم بنت من دار السلام كان له شكل آخر وقتما وافقت عليه.

اعتراض رحاب الجمل

وأشارت رحاب الجمل إلى اعتراضها على الفيلم بعد انتهاء تصويره، حيث أنها أكدت أنها لم تلبس ملابسا مكشوفة "عريانة" في الفيلم، مضيفةً: "أنا وصلت المعلومة والمشاهد فهم اللي عايزه أقوله".

رحاب الجمل بنت من دار السلام

ويعتبر فيلم "بنت من دار السلام" الذي جسدته رحاب الجمل من إخراج وتأليف طوني نبيه، وبطولة، راندا البحيري، ماهر عصام ومجموعة من الفنانيين الآخرين.