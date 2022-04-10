علي جمعة: اكتناز الذهب والفضة يعطل الاستثمار والإنتاج (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا بد من أداء زكاة المال، وعدم التراخي فيها؛ وفي هذا يقول الله عز وجل: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم»، موضحًا أن لفظ بشرهم هنا تأتي نتيجة اكتناز الذهب والفضة.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال برنامج “القرآن العظيم” المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء الأحد، أن إكناز الذهب والفضة تعطيل للاستثمار والإنتاج «يؤدي لارتفاع الأسعار ويتميز الغني عن الفقير».

وأضاف، أن هذه الأية تأمر بالزكاة من ناحية، وعدم كنز الذهب والفضة من ناحية أخرى «وهذه الأموال لو ذهبت لتدوير عجلة الإنتاج؛ لعدم غلاء الأسعار، وتقلقل الاستيراد من الخارج؛ وكل ذلك في عدم الكنز».

وتابع أن هذه الأية «آية عظيمة نقف عندها كمحور من المحاور التي أمرنا بها الله عز وجل لاستقرار المجتمعات، ويجب علينا أن نتدبر فيها أثناء تلاوتنا وسماعنا للجزء العاشر من القرآن الكريم».

