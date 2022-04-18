تعادل مخيب.. ملخص مباراة بيراميدز ومازيمبي بالكونفدرالية

تصدر فريق بيراميدز المصري اليوم الاثنين الموافق الـ18 من أبريل 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تعادل سلبيا على ملعبه في مباراة أمس أمام مازيمبي الكونغولي في بطولة الكونفيدرالية.

تعادل بيراميدز ومازيمبي

وتعادل بيراميدز ممثل مصر مع نظيره الكونغولي مازيمبي في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، دون أهداف، في ذهاب الدور ربع النهائي بالكونفيدرالية الإفريقية.

ملخص ملخص مباراة بيراميدز ومازيمبي

وأهدر لاعبو بيراميدز ومازيمبي العديد من الفرص التي سنحت للفريقين خلال مجريات اللقاء، ليحسم التعادل السلبي المواجهة الأولى وبانتظار لقاء العودة في الكونغو.

ويلاقي فريق بيراميدز مازيمبي الكونجولي في مباراة العودة بالدور ربع النهائي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية في الـ24 من شهر أبريل الجاري بالكونغو.

تفاصيل مباراة بيراميدز ومازيمبي

بدأ بيراميدز اللقاء ضاغطا على خطوط بيراميدز محاولا تسجيل هدف مبكر، حيث كاد لاعبه عمر جابر أن يسجل الهدف الأول للفريق، بعد تبادل تمرير الكرة مع فخري لاكاي داخل منطقة الجزاء، وسدد بعدها الكرة داخل منطقة الجزاء لترتد الكرة من حارس مازيمبي.

وسدد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن، ليواصل خطورة فريقه عل مرمى الضيف.

وتوالت محاولات بيراميدز لإدراك هدف التقدم حيث سدد عبد الله السعيد كرة قوية من على حدود منطقة جزاء مازيمبي، لتمر بجوار القائم الأيمن، وتفشل المحاولات.

وباغت مازيمبي بيراميدز وكاد أن يسجل أولى أهداف اللقاء بعد تسديدة زيمانجا سوزي تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها بثبات شريف إكرامي حارس بيراميدز.

واصل بيراميدز محاولاته على مرمى مازيمبي، بعدما أطلق أحمد سامي تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت في رأس مدافع الفريق الكونغولي، وترتطم بعدها في العارضة العلوية وتخطئ شباك بطل المكونغو.