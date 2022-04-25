أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين 25-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم لتسجل 37 جنيها تسليم أراض المزرعة، ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بـ 41 جنيها ويختلف السعر من منطقة إلي أخري.
 

أسعار الفراخ في مصر:
 

سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو

سعر الساسو 37  جنيها للكيلو

كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه

كتكوت ساسو  3.5 _ 3.75 جنيه

فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

خطوة واحدة تمنع ريال مدريد عن ضم تشواميني

عاجل.. نجم بيراميدز يحسم موقفه من الأنتقال للزمالك

عرض خليجي ضخم للشناوي.. والأهلي يرد

تين هاج يفاجئ مانشستر يونايتد ويرفض المثلث الذهبي

نجم منتخب مصر يوقع للزمالك

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

عاجل.. الزمالك ينهي الاتفاق مع صفقة نارية

عاجل.. ميدو يكشف عن مدرب بيراميدز الجديد بعد رحيل إيهاب جلال