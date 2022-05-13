عادل حمودة ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أخبار مصر
عادل حمودة
عادل حمودة
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نعى الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس التحرير بجريدة الفجر، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد مسيرة زاخرة بالعطاء الوطني والعربي.

وتقدم حمودة بخالص العزاء والمواساة للشعبين المصري والإماراتي، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد وطني مخلص لقضايا أمته وشعبه.

وإذ ينعي الكاتب الصحفي الكبير وفاة رئيس دولة الإمارات، ويؤكد أن مصر لن تنسى مواقف الإمارات الداعمة لمصر وشعبها على مدار تاريخ البلدين.

 

 

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