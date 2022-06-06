أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 6-6-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر مسجلا بالبنك الأهلي المصرى 18.58 للشراء، 18.64 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.60 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.57 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.60 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.60 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

18.58 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.60 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.61 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.
 

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